Dilma deve retornar ao Brasil a tempo para 5º Congresso do PT

Paris - A presidente Dilma Rousseff decidiu antecipar o retorno de sua viagem a Bruxelas, na Bélgica, para participar do 5º Congresso do Partido dos Trabalhadores (PT), que acontecerá em Salvador, a partir desta quinta-feira, 11. A informação foi confirmada pelo assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, Marco Aurélio Garcia, que está na capital belga para participar da reunião de cúpula entre a União Europeia e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos.

"Ela vai", confirmou Garcia, ao ser questionado sobre o tema. Segundo o assessor, não houve uma mudança de atitude por parte da presidente. "Ela já ia. Havia só um problema de datas, mas a ideia era estar lá."

A comitiva do Brasil chegou a Bruxelas no início da manhã desta quarta-feira, por volta das 6h30 da manhã - 1h30 de Brasília -, onde a presidente manteve reuniões bilaterais com com os primeiros-ministros da Bélgica, Charles Michel, e da Bulgária, Rosen Plevneliev.

Hoje a presidente se encontra com a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, com o primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras, e com o presidente do Conselho da União Europeia, Donald Tusk. Sua delegação deixa Bruxelas logo após as 13h - 8h de Brasília -, já em direção ao Brasil. O avião presidencial realizará uma escala técnica para abastecimento em Las Palmas, na Espanha, e de lá atravessa o Atlântico em direção a Salvador. Um entrave eventual poderia ser a greve de controladores de tráfego aéreo na Espanha, que persistia ontem.

O congresso do PT se transformou em um fórum de discussões sobre políticas do governo como o ajuste fiscal, liderado pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Até aqui estava previsto que Dilma retornasse ao Brasil na sexta-feira, concedesse uma entrevista no programa de Jô Soares, na Rede Globo, e participasse das reuniões do congresso a partir de sábado. Mas a mudança no plano de voo da comitiva brasileira indica a provável presença em Salvador.