Dilma deve nomear novo procurador da República hoje Com a despedida de Roberto Gurgel do comando da Procuradoria-Geral da República, a presidente Dilma Rousseff deve anunciar nesta sexta-feira o nome do seu substituto. Ontem, após retornar da viagem ao Paraguai, a presidente Dilma se reuniu com os ministros da Justiça, José Eduardo Cardozo, e da Advocacia-Geral da União, Luis Inácio Adams.