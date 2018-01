Dilma deve ir a NY e Washington em setembro

A viagem já começou a ser desenhada. A reunião entre os dois presidentes poderá até mesmo fazer parte de uma viagem oficial, que, neste caso, poderia incluir uma passagem por Washington.

Apesar de alguns setores do governo avaliarem que a visita de Obama, neste fim de semana, foi ofuscada, em parte, pela discussão em torno do ataque à Líbia, o saldo foi considerado positivo. Assessores do governo dizem que, sem o ataque à Líbia, a imprensa norte-americana não teria deixado de lado a visita e passado para concentrar toda a atenção em cima das declarações de Obama sobre o ataque às tropas leais a Kadafi.