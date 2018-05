Dilma deve fazer pronunciamento às 17 horas no Palácio do Planalto

BRASÍLIA - A presidente Dilma Rousseff (PT) deve fazer nesta segunda-feira, às 17 horas, o primeiro pronunciamento após a derrota na admissibilidade do processo de impeachment na Câmara dos Deputados. Ele deve fazer uma breve fala acompanhada de ministros no Palácio do Planalto.

Sem constar ainda na agenda oficial de Dilma, o pronunciamento estava previsto inicialmente para as 15 horas, mas mudou em virtude de alterações na agenda da presidente. Às 16 horas ela tem um encontro oficial com o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. Existe ainda a possibilidade de Dilma receber o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), encontro que constava na agenda do parlamentar, mas não na dela.

Durante a manhã, Dilma se reuniu com 23 deputados que votaram contra o processo de impeachment, encontro que não foi informado na lista de compromissos da presidente.