Dilma deve faltar a evento de Padilha em SP A presidente Dilma Rousseff cancelou sua ida a Santos, neste domingo, dia 15, para a inauguração do Museu Pelé. Além disso, a presidente não deve participar do Ato Político do PT, em São Paulo, que oficializará a candidatura do ex-ministro Alexandre Padilha ao governo do Estado de São Paulo. Ambos os eventos estão marcados para a manhã deste domingo, mas Dilma deve permanecer em Brasília e se preparar para um encontro relâmpago com a presidente da Alemanha, Angela Merkel, durante a tarde.