Dilma deve falar com a imprensa no final da tarde

A presidente Dilma Rousseff já está em Brasília, após ter viajado ao Rio de Janeiro. Ela chegou na tarde desta quarta-feira ao Palácio da Alvorada de helicóptero e acenou para pessoas que estavam realizando visita na parte interna do palácio. Às quartas-feiras o local é aberto para turistas. Apesar de estar em campanha à reeleição, Dilma preferiu apenas acenar para os visitantes, de longe, de dentro do carro que a levava para o interior do Alvorada.

Há previsão de a presidente falar ainda hoje com a imprensa, ainda às 18 horas. Para a noite a previsão é de que a presidente participe de uma reunião do conselho político de campanha para debater as estratégias para as eleições, depois de as pesquisas eleitorais terem acendido um alerta para os petistas.

Segundo a pesquisa Ibope/Estadão/Rede Globo divulgada ontem, Dilma tem 34% das intenções de voto para o primeiro turno; frente 29% de Marina Silva (PSB) e 19% de Aécio Neves (PSDB). Para o segundo turno, Marina fica na frente, com 45%, contra 36% de Dilma. Chegaram ao Alvorada os ministros da Justiça, José Eduardo Cardozo; e da Casa Civil, Aloizio Mercadante.