Dilma deve escolher José Eduardo Martins Cardozo para o Ministério da Justiça

Martins Cardozo já tem tratado com Dilma de temas relativos à Pasta da Justiça no próximo governo. Entre eles, a continuidade da instalação das UPPs e formas de combater o crack. Eles acreditam que serão necessárias ações de repressão diretamente nas cracolândias e educativas, com apoio aos centros de recuperação de dependentes que já existem, além da criação de novos. Concluíram ainda ser necessária uma ação nas fronteiras para o combate ao tráfico de drogas e de armas. Dilma é especialmente encantada com os Veículos Não Tripulados (Vants) comprados de Israel. Quer adquirir novos modelos para a Polícia Federal.

Esportes. A deputada federal Manuela D’Ávila já foi sondada por Martins Cardozo, que falou em nome de Dilma, para ocupar o Ministério dos Esportes, no lugar de Orlando Silva. Assim, o PC do B continuaria com a pasta e Dilma teria uma mulher campeã de votos no Ministério – ao qual ela deseja imprimir um perfil mais feminino. Contatada pelo Radar Político, a deputada negou que tenha sido chamada.