Dilma deve avançar com horário eleitoral, diz ministro O ministro da Educação, Henrique Paim, afirmou nesta terça-feira, 19, em entrevista à imprensa após participação no V Fórum Estadão Brasil Competitivo, em São Paulo, que a presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição, deverá avançar nas pesquisas de intenção de voto quando começar a expor as conquistas do governo atual no horário eleitoral, que começou hoje.