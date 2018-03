Dilma determina que contratos do governo com a Delta sejam publicados na internet COMANDATUBA – O presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia (PT-RS), revelou neste domingo, 29, que a presidente Dilma Rousseff determinou que todos os contratos do governo federal com a Construtora Delta, uma das supostas beneficiadas pelo esquema gerido pelo contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, sejam publicados na internet. A medida teria como objetivo dar transparência às operações da construtora com a União.