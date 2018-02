Dilma: Destinamos R$ 143 bi para mobilidade urbana

"Caso contrário, a conta não fecha, porque os Estados e as prefeituras sozinhos não têm recurso suficiente", acrescentou a presidente, referindo-se a parcerias entre a União e os demais entes federais na execução de obras de mobilidade. "Em tempos de Copa a gente sabe que ninguém individualmente ganha a partida", concluiu.

Dilma participou da cerimônia de abertura ao tráfego da pista oeste do corredor Via Mangue, no Recife. Também estiveram no evento os ministros das Cidades, Gilberto Occhi, e da Educação, José Henrique Paim, além do governador de Pernambuco, João Lyra Neto, e do prefeito da capital, Geraldo Julio. Sobre essa obra, Dilma afirmou que ela vai "modernizar o transporte de massa no Recife". O ministro (Gilberto Occhi, das Cidades) me disse que vamos ter uma grande melhoria para as pessoas que moram em alguns bairros da cidade e que utilizam a Via Mangue". Em seu pronunciamento, Dilma também classificou o Pronatec como um dos mais importantes programas do seu governo. Ela disse que o governo destinou R$ 14 bilhões para o programa.