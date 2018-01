Dilma destaca renascimento da indústria naval com Lula A presidente Dilma Rousseff, que chega daqui a pouco a Pernambuco para cerimônia de conclusão das obras da plataforma P-62, disse em sua conta no Twitter que o governo Lula é o responsável pelo renascimento da indústria naval brasileira. "O meu governo continuou e expandiu essa decisão. Hoje estarei no Estaleiro Atlântico Sul, em Pernambuco, para mostrar que tínhamos razão", escreveu a presidente.