Dilma destaca Plano de Safra no Café com a Presidenta O Plano Agrícola e Pecuário (PAP) 2013/2014 foi o principal tema abordado pela presidente Dilma Rousseff no programa semanal de rádio "Café com a Presidenta", nesta segunda-feira, 10. "O Plano Safra da Agricultura e da Pecuária, que nós lançamos na semana passada, é o maior já visto nesse país. Nós estamos destinando R$ 136 bilhões para financiar a safra de 2013/2014", disse.