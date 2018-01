Dilma destaca papel das Forças Armadas na defesa da democracia

Brasília - A presidente Dilma Rousseff (PT) afirmou que seu governo deu grande atenção às demandas das Forças Armadas. "Ao concluir meu primeiro mandato, estamos mais seguros no mar, em terra e no ar", disse nesta terça-feira, 16, ao participar da cerimônia de apresentação de novos oficiais-generais. Dilma afirmou que sua gestão modernizou meios de operação da Marinha, Exército e Aeronáutica, além de ter valorizado a carreira militar.

No discurso de cinco minutos, ressaltou duas vezes a importância da atuação das Forças Armadas em defender a democracia. Falando aos novos diplomados, lembrou-lhes do papel de defender a soberania, os poderes constitucionais e "a democracia de nosso País". No final do discurso, Dilma disse que os oficiais-generais têm posição de destaque na construção de um "Brasil mais forte, mais seguro e mais democrático". Dilma cumprimentou aos oficiais e seus familiares pela conquista e pelo profissionalismo.

Esta é a segunda cerimônia da presidente com militares após ela ter recebido o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, na semana passada, que apurou crimes e violações de direitos humanos ocorridos de 1946 a 1988, com foco na ditadura militar (1964-1985).

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O documento foi fortemente criticado por associações ligadas às Forças Armadas, que alegam que a comissão apenas apurou violações contra os militantes políticos. O primeiro evento oficial com os militares após o relatório da CNV ocorreu na última sexta, 12, quando os chefes das Forças Armadas participaram da inauguração do prédio principal do estaleiro para a construção de submarinos em Itaguaí (RJ).

Graça Foster. Dilma evitou hoje falar sobre a presidente da Petrobrás, Graça Foster, e a possibilidade da executiva sair do cargo. Ao final da cerimônia de cumprimentos aos oficiais-generais das três Forças, Exército, Aeronáutica e Marinha, Dilma foi questionada sobre o assunto pelos jornalistas e disse que não iria falar com a imprensa nesta terça. / Colaborou Tânia Monteiro