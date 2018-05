Dilma destaca defesa a Marco Civil feita por Berners-Lee A presidente Dilma Rousseff mencionou na tarde desta quinta-feira, 3, em sua conta no Twitter, a defesa pública feita ao Marco Civil pelo criador da internet, Tim Berners-Lee. Dilma ressaltou a declaração de Berners-Lee, que disse, em comunicado, que "com a aprovação do texto do Marco Civil, o Brasil consolida a sua reputação como líder da democracia e ajuda a inaugurar uma nova era, na qual os direitos dos cidadãos do mundo serão protegidos por Constituições digitais". O projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados e está em debate no Senado. Dilma afirmou ainda que considera o projeto uma ferramenta da liberdade de expressão, da privacidade individual e do respeito aos direitos humanos.