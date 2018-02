Dilma destaca conquistas dela e legado de Lula

"(São pessoas que) apagaram as velas e os candeeiros, por conta do (programa) Luz para Todos." A presidente também destacou que, durante o governo do PT, o Brasil pagou a dívida com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e acumula hoje uma "quantidade grande de reservas". "Foi nesse período que nós transformamos a política brasileira, econômica e social", afirmou. "E transformamos toda a política de governo em algo voltado para o crescimento das pessoas". Ainda segundo a presidente, o governo não pode fazer "política para as coisas". Para ela, o olhar tem que ser direcionado para as pessoas.

Em seguida, a presidente listou avanços na superação de desigualdades, como a aprovação da lei de cotas para as universidades públicas. Ela também citou a aprovação do projeto que destinou os royalties do petróleo para a saúde e para a educação, "para melhorar a educação nas creches, para garantir escola em tempo integral e o acesso ao ensino técnico e nas universidades", disse. Ela disse ainda que seu governo "colocou R$ 30 bilhões para cuidar do semiárido nesta seca". "No passado não se investia no Nordeste neste País", acrescentou.