Dilma destaca 'Caminho da Escola' em programa semanal

Dilma destacou que a maior parte do público atendido vive em comunidades do interior e em áreas rurais. "Antes do Caminho da Escola, muitos desses alunos tinham de fazer longas caminhadas a pé ou eram transportados em veículos improvisados, sem nenhuma segurança. Iam nas carrocerias das caminhonetes, nos caminhões pau-de-arara e até no lombo de burros", relatou. A presidente argumentou que a falta de um bom transporte desestimulava os estudantes e, às vezes, até os impedia de chegar à escola. "Com o tempo, muitos acabavam abandonando a escola", disse, destacando que o programa ajuda a reduzir faltas, atrasos e evasão escolar.

O "Caminho da Escola" também opera com lanchas e bicicletas, ressaltou Dilma. "O Brasil é muito grande, as regiões são muito diferentes e as necessidades de transporte também", defendeu a presidente, lembrando do cenário da região Norte do País, onde rios são, muitas vezes, o caminho até a escola. "Doamos para os municípios 915 lanchas para o transporte das crianças, e isso principalmente no Pará e no Amazonas", frisou. O governo também já distribuiu quase cem mil bicicletas para as crianças de municípios com até 20 mil habitantes.

"A educação é o nosso passaporte para o futuro e também para o presente. Trabalhamos para que todas as crianças brasileiras, seja qual for o nível de renda de suas famílias, possam estudar e se desenvolver, porque é isso que importa", disse Dilma. A prioridade, lembrou a presidente, tem sido atender as regiões mais pobres.

O programa Caminho da Escola foi criado em 2007 - ou seja, durante o governo Lula - com o objetivo de renovar a frota de veículos escolares, garantir segurança e qualidade ao transporte dos estudantes e contribuir para a redução da evasão escolar. O site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) explica que há três formas para a participação de Estados e municípios: com recursos próprios, bastando aderir ao pregão eletrônico para registro de preços realizado pelo FNDE, por convênio firmado com o fundo ou com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Segundo explicou hoje Dilma, o "Caminho da Escola" atende, atualmente, 1,9 milhão de alunos, considerando o acúmulo de ações executadas desde o lançamento do programa.