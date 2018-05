Dilma destaca ações do governo em obras de saneamento

A estação de tratamento de esgoto de Serraria, inaugurada oficialmente nesta sexta-feira (11), recebeu recursos do Programa de Aceleração do Crescimento 2 (PAC 2), do governo federal, e do Programa Integrado Socioambiental (Pisa), da prefeitura da capital gaúcha.

A presidente ressaltou que, atualmente, o governo federal investe R$ 33 bilhões em obras de água e esgoto em todo o País. Ela comparou que, em 2004 e 2005, quando era ministra, discutia-se investimentos de cerca de R$ 500 milhões para investimentos na área em todo o Brasil.

Dilma destacou que a obra de saneamento é importante para proteger o Rio Guaíba e que obras de saneamento têm impacto direto na vida das pessoas. "Saneamento é igual a melhoria na saúde pública, menos mortalidade infantil e mais qualidade de vida", afirmou. Segundo a presidente, há algum tempo não se fazia esse tipo de obra porque ficavam enterradas e não eram visíveis e porque faltavam recursos.

Segundo o governo, a estação de tratamento de esgoto de Serraria é a última e principal obra do Pisa, em Porto Alegre, que recebeu investimentos de cerca de R$ 480 milhões e entrou em operação em março deste ano. Até março de 2015, a estimativa é que a proporção de esgoto tratado em Porto Alegre triplique, passando dos atuais 27%, para 80%.

Dilma participará também da formatura de mil alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), também em Porto Alegre.