Dilma desembarca em Porto Alegre para visitar família

PORTO ALEGRE - A Presidente Dilma Rousseff desembarcou na tarde deste sábado, 20, em Porto Alegre, onde mora sua mãe, filha e neto. Ela não cumpre agenda de trabalho e, extraoficialmente, visita a capital gaúcha para buscar a filha, Paula Araújo, e o neto, Gabriel, para passarem juntos o Natal em Brasília.

A Presidente desembarcou na Base Aérea de Canoas, na capital gaúcha, no meio da tarde e deve retornar à capital federal neste domingo. Na segunda-feira, Dilma toma café da manhã com a imprensa no Palácio do Planalto.