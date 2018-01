Dilma desapropria 92 áreas para reforma agrária

A presidente Dilma Rousseff afirmou nesta sexta-feira, 27, por meio do microblog Twitter, que assinou um decreto desapropriando 92 áreas para a reforma agrária. Segundo ela, essas 92 áreas somam 193,5 mil hectares e beneficiarão 4.670 famílias. "Com as 8 áreas que já tinham sido desapropriadas ao longo de 2013 chegamos a 100 desapropriações. Assim, cumprimos a nossa meta de 2013 e nosso compromisso com a reforma agrária", escreveu.

De acordo com a presidente, as 92 áreas que serão desapropriadas estão em 15 Estados: Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins, além do Distrito Federal.

Além do dos decretos de desapropriação, a presidente afirmou ainda que assinou a Medida Provisória (MP) que facilita liquidação de dívidas dos assentados e prevê novas regras para concessões de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).