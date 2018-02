Dilma depõe hoje como testemunha no caso do mensalão A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, vai prestar depoimento como testemunha no processo sobre o esquema do Mensalão, que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF), no início da noite de hoje, marcado para às 18 horas. O compromisso consta da agenda oficial distribuída pela Assessoria de Imprensa da Casa Civil.