Dilma deixa velório de Gushiken sem dar declarações

Na sexta à noite, a presidente Dilma soltou uma nota lamentando a morte de Gushiken e ressaltando a "dor pela ausência que ele fará para todos os que tiveram a felicidade de conhecê-lo, que puderam compartilhar da sua sabedoria e capacidade de pensar como o Brasil poderia ser uma nação mais justa para todos".

O ex-ministro Gushiken morreu na noite desta sexta-feira, 13, em São Paulo, aos 63 anos, em decorrência de um câncer contra o qual lutava há 12 anos. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, na região central. O velório está sendo realizado neste sábado, desde às 7h e o sepultamento estava programado para as 16h no mesmo local.