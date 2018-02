Dilma deixa residência oficial do presidente da Câmara A presidente Dilma Rousseff deixou há pouco a residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia (PT-RS). Durante uma hora e quinze minutos, Dilma circulou entre deputados, senadores e ministros do PT, convidados por Maia para um jantar de confraternização que marca o encerramento do semestre legislativo.