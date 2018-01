Dilma deixa peruca e diz que cabelo 'já está bom'

Após participar, no Palácio do Itamaraty, da solenidade em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou o 3º Programa Nacional de Direitos Humanos, Dilma deu entrevista em que explicou que, antes, não dava para deixar de usar peruca, porque seu cabelo, depois do tratamento médico, ainda estava irregular, "cheio de buracos".

"Achei que já estava bom", disse a ministra, referindo-se ao fato de ter aparecido hoje com o cabelo natural. "Não dava para tirar (a peruca) lá em Copenhague", comentou, à 15ª Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas (COP-15), da qual participou na semana passada, na capital da Dinamarca.