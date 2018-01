Dilma deixa evento em Portugal para retorno a Brasília

Em Coimbra, Dilma assistiu à premiação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que recebeu o título de doutor honoris causa. Lula também embarcou no avião cedido pelo governo português até Coimbra.

Em Brasília, o avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que transportava os familiares de Alencar desde São Paulo, chegou à Base Aérea por volta das 9h20. A aeronave que transporta o corpo de Alencar deve chegar à Base Aérea em instantes.

A mulher e os filhos do ex-vice-presidente foram recebidos pelo presidente em exercício, Michel Temer, e pelos presidentes do Senado, José Sarney, da Câmara, Marco Maia, e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Cezar Peluso. O traslado do corpo de Alencar até o Palácio do Planalto, onde será velado hoje, será feito em carro do Corpo de Bombeiros. O cortejo será acompanhado por batedores da polícia.