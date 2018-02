Dilma define novos ministros do Trabalho, Agricultura e Aviação Civil

Texto atualizado às 16h35

BRASÍLIA - A presidente Dilma Rousseff decidiu substituir o ministro do Trabalho. O nome escolhido para a cadeira hoje ocupada por Brizola Neto é Manoel Dias, secretário-geral do PDT. O anúncio foi feito ainda nesta sexta-feira, 15.

Dilma nomeou o deputado Antônio Andrade, presidente do PMDB de Minas Gerais, para o comando do Ministério da Agricultura, substituindo Mendes Ribeiro. O atual ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE), Wellington Moreira Franco, do PMDB, irá para a Secretaria de Aviação Civil, no lugar de Wagner Bittencourt.

As mudanças dão início à reforma ministerial planejada pela presidente há dois meses. Na manhã desta sexta, Dilma se reuniu com o vice-presidente Michel Temer para tratar do tema.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A presidente conversará com Mendes Ribeiro em seu gabinete, no Palácio do Planalto, ainda nesta sexta. O ainda ministro da Agricultura deverá dizer se aceita ocupar a vaga de Moreira Franco na SAE ou se retornará à Câmara dos Deputados.

PSD. A SAE está sendo cobiçada pelo PSD, de Gilberto Kassab, apesar de o ex-prefeito de São Paulo ter declarado que não quer o partido ocupando pasta na Esplanada este ano.

A ida de Guilherme Afif Domingos para o novo ministério das Micro e Pequenas Empresas já estava acertada, mas a entrada do partido no governo depende de mais negociações por conta das ultimas declarações de Kassab.

O destino do PR, que também almeja um ministério, ainda não está definido. O partido quer Luciano Castro no Ministério dos Transportes, hoje ocupado por Paulo Passos. Mas esta não é a opção da presidente Dilma, que ainda discutirá o tema com a legenda.