Dilma define nesta semana reajuste do Bolsa Família

Em Irecê, Dilma deverá visitar uma feira de produtos agrícolas realizada por beneficiados pelos programas sociais do governo. Com sete mil famílias beneficiadas pelo Bolsa Família, o município baiano faz parte da região do polígono das secas no Nordeste. O programa atende hoje um total de 12,9 milhões de famílias no País.

Na viagem à Bahia, Dilma terá também compromissos em Salvador, onde poderá se encontrar com o governador Jaques Wagner (PT) e participar de solenidade de investimentos da Petrobras na área de gás natural no Estado. Será a segunda visita oficial da presidente ao Nordeste, principal reduto eleitoral do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No início desta semana, Dilma participou, em Aracaju, de encontro dos governadores da região.

Em quase dois meses no poder, Dilma tem demonstrado a imagem de uma "gerente", que gosta de governar do gabinete do terceiro andar do Planalto, dizem auxiliares diretos. Ela, porém, tem conversado com o ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência, para incluir na agenda viagens pelo interior para se aproximar dos eleitores de baixa renda.

Aos poucos, a presidente quer também fazer viagens de vistorias a obras de infraestrutura do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Um dos locais que deverão ser visitados por Dilma é o canteiro da transposição do rio São Francisco, no semiárido nordestino. Ela também pretende acompanhar de perto conclusões de obras de hidrelétricas e melhoria de rodovias.