Dilma define equipe de transição de governo A presidente da República eleita, Dilma Rousseff (PT), está reunida, na tarde de hoje, com assessores em sua residência, no Lago Sul, em Brasília. O objetivo é definir os próximos passos para a transição de governo. O presidente do PT, José Eduardo Dutra e o deputado José Eduardo Cardozo (PT-SP) vão negociar com os partidos aliados durante a transição de governo. Já o ex-ministro da Fazenda e deputado Antonio Palocci (PT-SP) e o ex-prefeito de Belo Horizonte Fernando Pimentel deverão cuidar da parte institucional. O assessor especial da Presidência, Marco Aurélio Garcia, cuidará de questões internacionais.