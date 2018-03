Dilma defende unidade de partidos da base na eleição

Dilma confirmou que no encontro de ontem com o governador de Pernambuco e presidente do PSB, Eduardo Campos, sobre o apoio da legenda a uma candidatura única, foi apenas uma primeira conversa e que ficou acertada um novo encontro em março.

O deputado Ciro Gomes (PSB-CE) tem interesse em disputar a presidência, mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defende uma eleição plebiscitária, entre uma candidatura do governo confrontando a da oposição, representada provavelmente pelo governador de São Paulo, José Serra (PSDB).