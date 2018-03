Dilma defende plebiscito em mensagem entregue a Renan Entregue na manhã desta terça-feira, 02, para o presidente do Congresso Nacional, o senador Renan Calheiros (PMDB-AL), a mensagem da presidente Dilma Rousseff de encaminhamento da proposta de realização do plebiscito destacou cinco pontos considerados "de fundamental importância" na reforma política: o financiamento de campanha, a definição do sistema eleitoral e a discussão sobre suplência de senadores, coligações partidárias e voto secreto no parlamento.