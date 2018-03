Dilma defende para royalties o que está na Constituição A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, ratificou hoje que a posição do governo federal sobre a divisão dos royalties do petróleo é a que está na Constituição Federal, ou seja, com o destino de uma fatia maior aos Estados produtores e a divisão do restante para as outras unidades da Federação. A pré-candidata do PT voltou a admitir que o governo foi derrotado na votação do projeto na Câmara dos Deputados, cuja decisão foi encaminhada ao Senado e prevê uma divisão igualitária dos royalties.