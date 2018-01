Dilma defende pacto entre as principais economias

Segundo a presidente, "essas medidas são essenciais para que a economia internacional inicie um consistente e sustentado processo de recuperação, que afaste de vez o perigo de uma depressão mais longa, alimentada por políticas excessivas de austeridade e de contração dos investimentos e da demanda agregada".

Ela disse ainda que a ampliação do Mercosul é de fundamental importância para os interesses brasileiros no subcontinente, "que vêm se fortalecendo muito com a exitosa integração regional". "No Mercosul e na Unasul, democracia e integração andam juntas. Enquanto aguardamos a pronta retomada da normalidade democrática no Paraguai, mantivemos nosso compromisso com o bem-estar do povo paraguaio, descartando medidas que dificultem nossos fluxos comerciais ou de investimentos com esse país vizinho." Segundo Dilma, o fortalecimento da relação com os países vizinhos permanece como preocupação central.

Dilma destacou ainda, na mensagem ao Congresso, o crescente protagonismo internacional do País, que, segundo ela, "caminha pari passu com seus êxitos internos". "O Brasil influencia pelo seu exemplo, pela qualidade ímpar de seu desenvolvimento recente e por seu compromisso com o multilateralismo e com construção de uma ordem internacional mais justa e simétrica. A política externa do Brasil espelha suas políticas internas de inclusão."

Ela afirma que a política externa brasileira em 2013 seguirá voltada para a construção da paz, a defesa dos direitos humanos, o aperfeiçoamento do convívio democrático e a promoção do desenvolvimento sustentável com justiça social.