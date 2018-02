Dilma defende metade das emendas para a saúde Em referência à discussão sobre o orçamento impositivo, que ocorre no Congresso Nacional, a presidente Dilma Rousseff afirmou nesta segunda-feira, 9, que espera que 50% dos recursos das emendas sejam destinados à área da saúde. Durante discurso no Palácio do Planalto, a presidente defendeu ainda que na prestação de serviços de educação e saúde, a valorização dos profissionais é fundamental. "Eu acredito que isso gastos com profissionais de educação foi classificado como custeio, mas é investimento", disse.