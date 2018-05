Dilma defende em PE investimento na indústria naval A presidente Dilma Rousseff disse nesta segunda-feira que o Brasil precisa da indústria naval para se tornar um país mais rico e defendeu o investimento federal no setor. "Tenho orgulho de termos reconstruído a indústria naval. Mudamos radicalmente a política de compra para escolher produção local", afirmou durante cerimônia de viagem inaugural do navio petroleiro Dragão do Mar e batismo do navio Henrique Dias, no Estaleiro Atlântico Sul, em Ipojuca (PE).