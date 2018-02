Dilma defende alterar papel da União na segurança Um dia depois de ser cobrada no debate da rede Bandeirantes por problemas na segurança pública, a presidente Dilma Rousseff afirmou nesta quarta-feira que vai enviar ao Congresso Nacional uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para alterar o papel da União na questão e, segundo ela, tornar permanente a cooperação entre as forças de segurança que ocorreu durante a Copa do Mundo. "Iremos enviar (a proposta) o mais rápido possível, nas próximas semanas", disse Dilma em coletiva de imprensa no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República.