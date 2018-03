Dilma defende 'acesso da população a bens e riqueza'

"Muitas vezes dizem para nós que é muito importante que o Brasil tenha chegado a ser a sexta potência baseado nos critérios e indicadores do Produto Interno Bruto. Para nós, para os que pensam como nós, o Brasil só chegará a ser a sexta potência do mundo se a sua população for também, em matéria de acesso a riqueza e aos bens, a sexta população mais rica do planeta", disse a presidente.

"Nosso País será realmente rico se todos nós pudermos participar e desfrutar das benesses do nosso desenvolvimento. Muitas vezes dizem pra nós que é muito importante que o Brasil tenha chegado a ser a sexta potência baseado nos critérios e indicadores do Produto Interno Bruto", discursou Dilma no Consea. O órgão articula com o governo e sociedade civil propostas para as ações na área da alimentação e nutrição. Dilma defendeu o estímulo a hábitos alimentares saudáveis, destacando o compromisso do governo de erradicar a pobreza.

Em 2011, Brasil passou o Reino Unido e se tornou a sexta economia global. O relatório "Perspectiva Econômica Mundial" (WEO, na sigla em inglês), divulgado nesta terça-feira pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), entretanto, projeta que a economia brasileira será ultrapassada pela do Reino Unido neste ano, voltando para a sétima colocação. O FMI prevê que a inflação no Brasil, medida pelo índice de preços ao consumidor, ficará em 5,2% neste ano e em 5% em 2013, em comparação com 6,6% em 2011. Para o crescimento econômico, a projeção é de expansão no PIB de 3,0% em 2012 e de 4,1% em 2013.