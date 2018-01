Dilma decreta sete dias de luto pela morte de Mandela

Segundo auxiliares palacianos, o governo sul-africano convidou chefes de Estado de todo o mundo para uma missa fúnebre oficial a ser realizada no dia 10 de outubro, próxima terça-feira, no Estádio FNB, em Johannesburgo.

No momento, a presidente está em deslocamento aéreo - Dilma participou no início da tarde de sorteio da Copa do Mundo na Costa do Sauipe, na Bahia. A presidente deve chegar a Brasília às 17h45.

O Palácio do Planalto ainda não comunicou oficialmente a data da ida da presidente à África do Sul.