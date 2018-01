Dilma decreta luto oficial pela morte de Marcelo Déda A presidente Dilma Rousseff declarou luto oficial em todo o País pela morte do governador de Sergipe Marcelo Déda. O decreto com a decisão está publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira, 03. O luto será de três dias. Déda morreu na madrugada dessa segunda-feira, depois de passar seis meses internado em São Paulo lutando contra um câncer.