Dilma decide prestigiar evento do PMDB A presidente Dilma Rousseff decidiu participar do evento "Fórum Nacional - O PMDB e os Municípios - Cidadão, Cidade e Cidadania - Uma Vivência Democrática", que está sendo realizado hoje, em Brasília, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Ela estará no evento às 15h. Com isso, Dilma fará um afago ao partido, que sofreu ontem mais uma baixa, depois das denúncias que derrubaram Pedro Novais (PMDB-MA) do Ministério do Turismo. Na programação do evento está fixada também a participação do vice-presidente, Michel Temer, às 15h05.