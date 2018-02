Dilma decide ampliar investigação sobre caso Wikipedia

O objetivo do Planalto, de acordo com a portaria que cria a comissão é apurar "os atos e fatos" relativos ao caso e todas as chamadas "infrações conexas" que possam ter ocorrido, assim como os seus responsáveis. Por isso mesmo, computadores do Planalto serão vasculhados e servidores serão convocados a dar explicações à comissão, cujo presidente será o secretário-executivo da Casa Civil, Valdir Moyses Simão, número dois do ministro Aloizio Mercadante.

O Diário Oficial desta terça-feira, 12, publicará portaria assinada pelo ministro Aloizio Mercadante, nomeando Valdir Simão e mais seis integrantes do governo para apurar tudo que for possível. A comissão tem 30 dias concluir os trabalhos.

Dilma, ao tomar conhecimento do ocorrido e da primeira resposta do governo, dada pela Secretaria de Comunicação da Presidência, de que era "tecnicamente impossível" encontrar os responsáveis pelo caso, resolveu tomar a frente e dar uma resposta à altura do caso, para evitar contaminação à sua campanha. Dilma quer responder às críticas de aparelhamento do Estado pelo PT para não deixar transparecer que não se incomoda com este tipo de invasão de privacidade, que chegou a chamar de absurda. A presidente também tem pressa na investigação e criou esta comissão da Casa Civil para apressar os trabalhos em relação ao prazo anterior dado pela Secretaria Geral, que era de 60 dias.

Além de Valdir Simão, comporão a comissão Renato da Silveira Martini, da Diretoria do Instituto de Tecnologia, Maurício Theodoro Mattos Marques, diretor de Tecnologia da Diretoria de Administração da Presidência, e Márcio Lopes de Freitas Filhos, assessor especial do Ministério da Justiça. Os servidores públicos Renato Machado de Souza, Francisco Eduardo Bessa e Marcelo Azambuja darão assessoramento técnico à comissão.

A portaria prevê que sejam investigadas irregularidades nas modificações do Wikipedia, bem como "as demais infrações conexas que surgirem no decorrer deste trabalho". A ideia do Planalto é tentar não deixar sem resposta as denúncias, apesar de em nenhum momento assegurarem que encontrarão os responsáveis.