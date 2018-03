Dilma debaterá em Caracas impacto da crise na AL

Ainda amanhã, a presidente Dilma terá reunião privada e ampliada com o presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Este será o primeiro encontro entre os dois depois de ele ter sido submetido ao tratamento de câncer, em Cuba. Além deste encontro bilateral com Chávez, Dilma terá reuniões privadas também com os presidentes da Bolívia, Evo Morales, e da Argentina, Cristina Kirchner. As reuniões com Evo Morales e Cristina Kirchner, no entanto, serão realizados somente na manhã de sexta-feira, antes do inicio da reunião de cúpula.

Dilma deve retornar ao Brasil apenas no final da tarde de sábado, após participar das sessões plenárias. Dilma viajará acompanhada dos ministros das Relações Exteriores, Antônio Patriota; da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aloizio Mercadante; do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel; e de Comunicação Social, Helena Chagas; além do secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Zimmermann.