Dilma debaterá crise econômica e Síria com Cameron Os conflitos na Síria, a crise europeia e a Venezuela estão entre os temas a serem tratados pela presidente Dilma Rousseff com o primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, durante a reunião de hoje. Eles se encontram nesta tarde (16h30 local; 12h30 de Brasília) em Downing Street, residência oficial de Cameron.