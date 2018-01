Dilma dá sinal de mudança na política econômica em 2016

‘Reequilíbrio’. Dilma não especificou quais seriam as medidas que pretende seguir mas afirmou estar “ciente” de que é possível adotar ações para um “reequilíbrio”. “Nós somos contra o golpe e a favor da democracia”, disse Stédile. Na sequência, porém, ele emendou: “Mas, ao mesmo tempo, viemos dizer que somos contra qualquer política de ajuste fiscal do governo”.

Além da guinada à esquerda, o grupo cobrou do governo “medidas concretas” para que o País possa voltar a crescer. Questionados se a presidente havia dado algum sinal de que estava disposta a atender o pleito ou havia mencionado uma eventual substituição do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, eles desconversaram. “Levy não nos representa. Trouxemos essas demandas à presidente e ela respondeu muito positivamente, mas colocou os limites que o governo tem”, disse a sindicalista Janeslei Albuquerque.

Além da economia, os participantes do encontro pediram a Dilma a retirada do projeto que cria a Lei Antiterrorismo, de autoria do governo, que, segundo relatos, ela disse que vai reavaliar “com carinho”. Conforme participantes da reunião, a presidente também afirmou que é contra o projeto de lei do presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que dificulta o acesso ao aborto legal por vítimas de estupro.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ainda segundo relatos, a presidente estava “muito animada” e demonstrou agradecimento pelo empenho dos movimentos nas manifestações contra o impeachment. “Agradeço imensamente as fortes manifestações de ontem (quarta-feira) em apreço pela democracia e quero pedir mais apoio para impedirmos o golpe”, disse Dilma.

O grupo, de cerca de 60 pessoas, faz parte da Frente Brasil Popular, uma das responsáveis por organizar os atos em defesa do mandato de Dilma anteontem.