Dilma dá os parabéns a Michelle Bachelet A presidente Dilma Rousseff telefonou nesta segunda-feira, 18, para a socialista Michelle Bachelet que, apesar de ter alcançado 46,75% dos votos neste domingo, 17, na eleição presidencial do Chile, precisará disputar um segundo turno, dia 15, com a ex-ministra Evelyn Matthei. Michelle, que governou o Chile entre 2006 e 2010, é amiga de Dilma. No telefonema, a presidente deu os parabéns a ela pelo primeiro turno e desejou êxito no segundo. A conversa foi rápida e ocorreu às 17h30. O Palácio do Planalto, embora confirme que houve o telefonema, justifica que Dilma ligou para Michelle Bachelet como amiga e não como presidente, uma vez que uma disputa eleitoral naquele país está em curso.