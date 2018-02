Dilma dá largada amanhã a construção de submarinos

Segundo o ministro da Defesa, Nelson Jobim, "as duas plataformas são interdependentes. Para chegar à classe SN-Br, atômica, será preciso desenvolver os S-Br, que usam motores diesel-elétricos". Cada Scórpene custa cerca de 400 milhões de euros. As entregas começam em 2016. A chapa não vai fazer parte do submarino. Servirá para treinar pessoal e, depois, vai virar monumento.

A presidente visitará o enorme canteiro das obras de um novo estaleiro e nova base de operações em construção em Itaguaí, na baia de Sepetiba, ao lado das instalações da Nuclep, o complexo industrial da estatal Eletronuclear. Ela chega de helicóptero, às 16 horas. Ouve uma palestra de 20 minutos a respeito do ProSub e depois recebe de uma funcionária, soldadora, uma maquete do navio.

O plano de longo prazo da Marinha, que se estende até 2047, contempla uma frota de 6 submarinos nucleares e mais 20 convencionais, 15 novos e 5 revitalizados. Com seus torpedos e mísseis, será a mais poderosa força dissuasória do continente. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.