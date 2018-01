Dilma dá depoimento sobre Lula a Fernando Morais

"É um livro que não é uma biografia, é um livro que vai da prisão dele em 1980 até o fim do segundo governo. Estou ouvindo todo mundo que conviveu com ele nesse período, não só da área política, mas da área sindical, polícia, gente que prendeu ele", contou Morais, após sair do encontro, no Palácio da Alvorada. Fernando Morais disse que estava há algum tempo pedindo a audiência com a presidente e que a conversa "foi ótima".

O escritor não informou quando o livro será lançado e nem o seu conteúdo, nem mesmo o que lhe disse a presidente. "O livro está prontinho, só falta escrever", brincou ele, sem adiantar nenhum detalhe do texto. Ele contou que está há dois anos e meio "grudado" no Lula recolhendo dados, "desde antes da doença", que o acometeu em 2011, só parando durante o período de tratamento. Depois, lembrou que viajou o mundo inteiro ao lado do ex-presidente ouvindo seu depoimento.