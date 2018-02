Dilma dá ao PP 12ª vice-presidência da Caixa Em período de reunir forças políticas para sua campanha à reeleição no ano que vem, a presidente Dilma Rousseff deu ao PP a mais nova vice-presidência da Caixa Econômica Federal. Gilberto Occhi, que até então trabalhava como superintendente nacional do Nordeste, foi nomeado nesta quarta-feira, 25, como o 12º vice-presidente do banco estatal. Ele assume os relacionamentos com administrações públicas e os financiamentos ao setor de infraestrutura.