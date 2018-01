Dilma curte praia isolada na Bahia

Cercada por um forte esquema de segurança, a presidente Dilma Rousseff aproveitou o recesso de fim de ano para curtir uma praia no litoral baiano.

Na manhã deste sábado, a presidente foi com a filha, genro, o neto e seguranças à praia da Viração, uma parte isolada do litoral e de difícil acesso - só se chega ao local de lancha ou barco. Dilma chegou bem cedo e, de biquíni escuro e chapéu branco, a presidente passou a maior parte do tempo se refrescando no mar. Por volta das 10 horas, deixou o local e retornou para residência oficial da Marinha onde está instalada com familiares, na praia de Inema. Dilma está na Base Naval de Aratu, no litoral baiano, desde 26 de dezembro.

A presidente tem feito passeios quase todos os dias. Ela prefere locais mais isolados e tem evitado a praia de Inema, que, embora de acesso restrito aos militares, já não permite mais tanta privacidade.