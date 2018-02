Dilma cumprimenta votos recebidos dos delegados do PT Agora já oficialmente na condição de candidata à reeleição pelo PT, a presidente Dilma Rousseff iniciou há pouco seu discurso na Convenção Nacional do Partido, que está ocorrendo em Brasília. Logo ao iniciar a sua fala, Dilma cumprimentou os correligionários e agradeceu pelos votos recebidos dos delegados do PT, que tornaram oficial a escolha do partido pelo nome dela como candidata ao Planalto nas próximas eleições. "Agradeço do fundo do coração mais essa prova de confiança", disse.