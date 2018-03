Dilma critica repressão dos movimentos sociais A candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, defendeu os movimentos sociais no encerramento do evento em que o PSB entregou a ela as propostas para seu programa de governo. "O governo é uma instituição que tem que ser de e para todos. Portanto, quando você considerar os movimentos sociais, vai ver que representam uma parte da sociedade. Não podem ser reprimidos, recebidos a bordoadas ou criminalizados", sustentou.