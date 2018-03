Dilma critica política tucana paulista de educação Em seu primeiro discurso de campanha em São Paulo como candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, criticou a política educacional de progressão continuada, implantada no Estado pelo governo do PSDB. Sem citar seu principal adversário na corrida eleitoral, o ex-governador paulista e candidato tucano, José Serra, Dilma disse, em São José do Rio Preto (SP), que irá "acabar com essa história de passar criança para não se incomodar", numa referência ao programa que evita a repetência de alunos em escolas públicas. "Nós temos de nos incomodar com as crianças", completou.